Vida Urbana Caminhão com fardos de algodão pega fogo na TO-020 Corpo de Bombeiros combateu as chamas na tarde de quarta-feira, 25, e na manhã desta quinta,26

Na tarde da última quarta-feira, 25, um caminhão com carregamento de algodão pegou fogo na TO-020, em direção à cidade de Aparecida do Rio Negro, mais precisamente no km 4 da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, quatro viaturas atuaram no combate às chamas, e o trabalho durou horas. Segundo a corporação, a carreta com placa de Ame...