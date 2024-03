Vida Urbana Caminhão com carga ilegal de insumos agrícolas é apreendido na TO-080, em Luzimangues Segundo a polícia, motorista relatou à equipe que carga saiu de uma fazenda na cidade de Aparecida do Rio Negro e tinha como destino o município de Cristalândia

Um caminhão com carga ilegal de insumos agrícolas foi apreendido durante bloqueio realizado na TO-080, no posto fiscal em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, pela Polícia Militar(PM), na tarde de domingo, 3. O motorista relatou aos militares que a carga saiu de uma fazenda na cidade de Aparecida do Rio Negro e tinha como destino o município de Cristalândia. De acordo com ...