Redação Jornal do Tocantins

Um caminhão, modelo Scania/R113 h, com placa de Sananduva (RS) carregado de sementes de arroz tombou em uma rotatória na região norte de Palmas. O condutor foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) norte para avaliação.

O tombamento ocorreu na tarde desta sexta-feira, 12, por volta das 13h30, no anel viário localizado com a NS-8. Este é o sétimo acidente no mesmo local, segundo a prefeitura.

A gestão informou por meio de nota que, em 2023, registrou seis acidentes no local e o tombamento do caminhão com sementes de arroz é o primeiro registro deste ano.

A pista está interditada “aguardando a finalização da transferência da carga de sementes de arroz”.