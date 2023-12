Um caminhão carregado de mercadorias pegou fogo na noite de quinta-feira, 21, no pátio de um posto de combustível em Barrolândia, centro oeste do estado. Ninguém se feriu.

Os bombeiros informaram que quando chegaram ao local encontraram o veículo com pouca fumaça, pois o primeiro combate foi realizado por populares. De acordo com os militares, como o baú era muito grande não dava para saber de onde a fumaça estava saindo, por isso precisaram retirar as mercadorias de dentro do caminhão.

A fumaça aumentou e os militares iniciaram o combate usando água do caminhão, em seguida conseguiram um caminhão pipa para auxiliá-los.

A ocorrência foi finalizada às 1h57 desta sexta-feira, 22. Ainda não se sabe as causas do incêndio.