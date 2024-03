Um caminhão bitrem carregado de açúcar tombou, por volta das 12h, desta terça-feira (12) na BR-153. O acidente aconteceu no trecho entre as cidades de Paraíso do Tocantins e Pugmil, região centro-oeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ninguém ficou ferido.

Conforme a PRF, o caminhão transportava açúcar para uma fábrica e tinha saído da cidade de São Paulo (SP). O veículo tinha dois semi-reboques, e o último deles tombou após o motorista ter sido atingido por um carro na contramão.

O motorista relatou aos agentes de polícia que devido à manobra para desviar do carro, o último semirreboque do bitrem tombou e derramou a carga no acostamento.