Redação Jornal do Tocantins

O motorista Digenal da Silva Andrade, de 44 anos, ficou preso nas ferragens depois do capotamento de um caminhão carregado de grãos na tarde desta terça-feira, 9, na TO-335 em Colinas Do Tocantins, região noroeste do estado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o motorista estava preso pelas pernas, por isso foi necessário a utilização de equipamentos de desencarceragem para que a equipe pudesse ter acesso a vítima e realizar os procedimentos necessários.

Os bombeiros realizaram diversos cortes e expansão de lataria até conseguir soltar o motorista do veículo. Ainda segundo a corporação, durante todo o trabalho, o motorista era monitorado com oferta de oxigênio.

Depois de ser liberado, os bombeiros realizaram alguns curativos e imobilizações em prancha rígida. O motorista foi encaminhado para o hospital municipal de Colinas onde permanece aos cuidados da equipe médica.