Vida Urbana Caminhão cai de uma ponte e deixa motorista ferido O acidente aconteceu no fim de semana na rodovia TO-181, no sentido Araguaçu, em Sandolândia, região sudoeste do estado.

Um caminhão caiu de uma ponte na rodovia TO-181, no sentido Araguaçu, em Sandolândia, no último domingo (18). De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem ficou ferido no acidente. A vítima apresentava lesões leves, dor torácica e dores nos músculos entre as costelas esquerdas. Conforme a PM, eles foram acionados pela equipe de saúde do município de Sandolândia, com a ...