Vida Urbana Caminhão avaliado em mais de R$ 180 mil carregado com açaí é apreendido no posto fiscal de Talismã Abordagem que gerou a recuperação do veículo correu durante as ações da Operação Hórus Divisa

O Batalhão de Polícia Rodoviário e de Divisa recuperou um caminhão, com dez toneladas de polpas de açaí, avaliado em R$ 180 mil no posto fiscal de Talismã, Sul do Estado. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 29, quando os policiais abordaram o veículo e encontraram sinais de aculturação nos identificadores. Conforme a Polícia Militar (PM), a ação ocorreu durant...