Vida Urbana Caminhão apreendido em Paraíso é fruto de roubo ocorrido em São Paulo, conclui polícia PRF apreendeu veículo e deteve motorista de 46 anos

Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira, 15, que um caminhão aprendido por adulteração e roubo em Paraíso do Tocantins, a 60 km de Palmas, é produto de um roubo ocorrido no Estado de São Paulo. A polícia também obteve a identificação de outros envolvidos no caso, tanto no Tocantins quanto em Minas Gerais. Segundo a polícia, a investigação levará a responsabilização d...