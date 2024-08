Vida Urbana Calor aperta e a conta de luz dispara; veja dicas de economia Nas altas temperaturas, aparelhos de refrigeração consomem mais energia, afetando diretamente o bolso do consumidor

Durante os períodos de calor, a demanda por eletricidade cresce devido ao uso intensificado de aparelhos de refrigeração, como ares-condicionados, o que pode afetar diretamente o bolso do consumidor. De acordo com o grupo Storm, empresa que atua no monitoramento climático para a Energisa Tocantins, a previsão é de dias mais quentes, secos e com risco de que...