Vida Urbana Caixas com suspeitas de explosivos são encontradas em frente ao shopping Capim Dourado em Palmas Material estava próximo à tubulação de gás do estabelecimento e após ser removido, a polícia não encontrou nenhum tipo de explosivo durante a análise

Caixas suspeitas foram encontradas perlo esquadrão antibombas na tarde desta segunda-feira, 1°, em frente ao shopping Capim Dourado, em Palmas. Conforme informou a assessoria do shopping, o material estava próximo à tubulação de gás do estabelecimento, porém, a Polícia Militar fez a remoção das caixas para um local com segurança. Após abertura dos objetos não fo...