Na tarde de terça-feira, 2, uma caixa com mais de 15 kg de maconha acabou localizada dentro de um ônibus que passava por Guaraí, região centro-norte do estado. A droga estava na cabine dos passageiros e foi localizada durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A caixa com a droga estava no fundo do corredor de cadeiras, e ao ser recolhida, os agentes policiais conferiram 23 tabletes embalados com plásticos, no que somaram 15,2 kg de substância análoga a maconha.

De acordo com a PRF, ninguém foi preso e responsabilizado pela mercadoria durante a fiscalização policial. O material foi levado para a Central de Flagrantes de Guaraí para os procedimentos legais cabíveis.