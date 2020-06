Vida Urbana Caixa com 11 celulares em bagageiro de ônibus é apreendida na BR-153 Ação da PRF localizou os aparelhos que estavam sem nota fiscal e tinham como destino o Maranhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga com 11 aparelhos celulares chineses sem nota fiscal em um ônibus na BR-153. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira, 11, no km 332 próximo ao município de Guaraí. Conforme a PRF, uma fiscalização abordou um ônibus de transporte de passageiros, que havia saído de Palmas com destino ao Maranhão, e na a...