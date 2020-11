Vida Urbana Caixa abre sete agências bancárias neste sábado no Tocantins Abertura acontece das 8 às 12 horas nas cidades de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional

Sete agências bancárias da Caixa Econômica Federal no Tocantins estarão abertas neste sábado, 14, véspera de eleição, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão. O horário de funcionamento será das 8 às 12 horas. No Tocantins, as agências que estarão abertas são em Araguaína, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. Também...