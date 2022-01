Vida Urbana Cai número de desabrigados pelas cheias, mas de desalojados sobre em 88% chegando a 2,5 mil São 245 pessoas morando em abrigos públicos e 2.595 em casas de parentes, amigos ou vizinhos; alteração de dados de pessoas afetadas ocorreu no município mais afetado, São Miguel

O número de desabrigados por causas de enchentes e inundações de rios caiu no Tocantins, entretanto o número de desalojados cresceu 88,3%, com base nos dados divulgados neste domingo, 16, pela Defesa Civil Estadual. São 30 municípios com acompanhamento mais de perto, mas o monitoramento segue todas as regiões com problemas. Até o sábado, 15, eram 358 desabrigados, neste ...