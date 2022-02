Vida Urbana Cadela Dory e bombeiros do TO ajudam na localização de mais uma vítima da tragédia em Petrópolis No domingo, os cabos Raphael Gusmão e Alexandre Velasco, e a cadela Dory, apoiaram a ação de busca dos militares do Rio Grande do Sul, no Morro da Oficina

O corpo de mais uma criança, de 4 anos de idade, foi encontrado neste domingo, 27, na tragédia em Petrópolis (RJ). As buscas contaram com o apoio da segunda equipe de bombeiros militares tocantinenses enviada à cidade. No domingo, os cabos Raphael Gusmão e Alexandre Velasco, e a cadela Dory, apoiaram a ação de busca dos militares do Rio Grande do Sul...