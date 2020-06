Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

A Covid-19, causada pelo novo coronavírus, está se espalhando pelas unidades prisionais do Estado e segundo informou a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) neste sábado, 27, 66 presos, dos 132 custodiados da Cadeia Pública (CP) de Augustinópolis, foram diagnosticados com a doença. Além dos apenados, quatro funcionários também apresentaram sintomas da doença e tiveram a confirmação para Covid-19.

A pasta ainda explica que os detentos com a doença já passaram pelos 21 dias desde a contaminação, e não apresentam mais os sintomas característicos, com exceção de um, que ainda apresenta sintomas leves.

Os detentos positivados para Covid-19 estão sendo levados para uma ala destinada para quarentena na unidade, e possuem acompanhamento diário pela equipe técnica do Sistema Único de Saúde, conforme a Seciju.

Outra unidade

Na última quinta-feira, 25, a pasta também confirmou que 19 detentos e dois agentes de execução penal da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Guaraí também testaram positivo para a Covid-19. Nesta unidade, os apenados apresentaram os sintomas de forma leve e o estado de saúde era considerado bom.

No intuito de tentar conter um surto maior, o Estado, através da Seciju, destacou que está tomando medidas como a suspensão de visitas às unidades, destinação de celas de isolamento para os novos presos, protocolos de limpeza e higienização do ambiente, uso obrigatório de máscara dentro das unidades e triagem em servidores, prestadores de serviços e representantes do Judiciário que precisem adentrar às unidades, além de reduzir o contato entre agentes e reeducandos.

Além dessas medidas, já está em vigor desde aúltima quinta a 4ª fase da “Operação Lockdown”, que seleciona e destina presos para unidades prisionais específicas para receber novos presos durante o período de pandemia.