Vida Urbana Cadastro para reembolso do concurso 2018 da PM anulado começa nesta segunda, 18 Prazo para se inscrever vai até 3 de março, mas não há data para o pagamento, que será feito em lotes; PM não aceita conta em banco virtual para devolução

Quem participou do concurso da Polícia Militar em 2018 que acabou anulado deve se cadastrar para receber o dinheiro da inscrição de hoje, 18, a 3 de março no site https://ressarcimentoconcurso2018.pm.to.gov.br a partir do meio-dia. As informações do processo estão disponíveis no site da PM. Após o período de cadastramento, a PM irá analisar os pedi...