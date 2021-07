Vida Urbana Cadastramento obrigatório de transportadores de animais e dos veículos encerra dia 1º de setembro Segundo a Adapec, a partir do período do cadastramento, todas as Guias de Trânsito Animal (e-GTAs) serão emitidas com dados do transportador e do veículo

Após 60 dias do início do prazo, apenas 28 motoristas procuraram a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) para o cadastramento obrigatório de transportadores de animais e também dos veículos. Para a agência, a adesão é considerada baixa, até o momento. Segundo o Estado, depois do prazo determinado que encerrará no dia 1º setembro, o trânsito de carga viva i...