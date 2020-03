Vida Urbana CadÚnico e Bolsa Família: atendimento somente com agendamento prévio O atendimento presencial somente nos casos mais urgentes

Na Capital tocantinense, o atendimento presencial ao público do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família será realizado somente no casos mais urgentes e com agendamento prévio. A medida visa dar segurança para usuários e servidores, evitando aglomerações conforme recomendam as autoridades de saúde em virtude da pandemia do novo coronavírus. As visitas domiciliares perman...