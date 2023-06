Redação Jornal do Tocantins

Um cadáver localizado na zona rural de Colméia na tarde de quarta-feira, 28, é de Leonardo Moreira da Silva, de 28 anos, natural de Guaraí, que estava desaparecido desde o dia 25 de junho.

Segundo os registros policiais, a irmã da vítima, uma pedagoga de 21 anos, compareceu na 7ª Central de Atendimento da Polícia Civil e confirmou que o corpo é o do irmão, desaparecido no domingo, dia em que foi visto pela última vez acompanhado de outro homem, no setor Canaã.

A irmã não quis gravar entrevista com o jornal. Mas ela registrou a ocorrência do desaparecimento de Leonardo Silva. Segundo o relato dela feito aos policiais, a pessoa que o acompanhava, disse que Leonardo foi abordado por duas pessoas em um veículo. A dupla mostrou uma foto em um celular e o levou do local, afirmando que iriam até a casa dele apanhar um documento.

Segundo a Polícia Civil de Guaraí, o corpo de Leonardo Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Colinas, para os exames necrológicos.