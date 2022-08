Vida Urbana Cachorro pitbull vítima de maus-tratos é resgatado em Gurupi Animal estava trancado em um local insalubre, sem cobertura e era alimentado por um vizinho da residência

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM), com auxílio de um vizinho, resgatou um cachorro da raça pitbull, no setor Novo Horizonte em Gurupi, região sul do Estado. O animal estava abandonado, amarrado e em condições precárias e não havia ninguém na residência. De acordo com o Boletim de Ocorrência cadastrado nesta sexta-feira,26, no sistema processual, uma servidora pú...