Um cachorro debilitado e com sinais de maus-tratos foi resgatado de dentro de uma casa em Gurupi, no sul do Tocantins. Ele estava amarrado em um local sem nenhuma higiene e não havia ninguém na casa. Também não estaria sendo alimentado.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para ajudar no resgate, que aconteceu nesta quinta-feira (25). O cachorro estaria há vários dias naquela condição, por isso a responsável por uma ong da cidade chamou a equipe.

Os policias chamaram no portão, mas com não houve resposta, foi preciso forçar a entrada. Um odor forte estava na casa e no quintal e uma testemunha contou que havia outros dois cães das raças pitbull e rotweiller presos no quintal.

Mas durante o resgate, encontraram somente o cachorro que estava preso na área da frente da casa. Duas marcas no chão do quintal características de "chorume" e várias larvas estavam dentro da área. Isso pode indicar que outros animais podem ter morrido no local e foram retirados posteriormente.

A Polícia Científica também foi chamada para fazer a perícia da casa. O caso foi registrado na Polícia Civil e o cachorro resgatado foi entregue à Associação Vitória dos Bichos para receber cuidados até que seja decidido onde ele ficará em definitivo.