Vida Urbana Cabo de energia cai em curral e mais de 80 bois morrem eletrocutados Animais estavam em estrutura de leilão em Bom Jesus do Tocantins, na região central do estado

Matéria atualizada às 11h14 Mais de 80 bois que estavam dentro do curral de um leilão morreram após serem eletrocutados por um cabo de alta tensão. O caso aconteceu na terça-feira (30) em Bom Jesus do Tocantins, região central do estado, e o prejuízo é de mais de R$ 200 mil. De acordo com os responsáveis pelos animais, o cabo da rede de energia se rompeu ...