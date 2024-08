Vida Urbana Cabeleireiro foi morto com facadas e um tiro na cabeça após ser atraído para encontro, diz SSP O corpo de Wanderson Menezes foi encontrado por volta das 5h desta quarta (14) às margens da Rodovia TO-080, entre Porto Nacional e Distrito de Luzimangues

O cabeleireiro e empresário Wanderson Menezes, de 34 anos, foi morto com facadas e um tiro na cabeça após ser atraído para um encontro. As informações são da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) ao Jornal do Tocantins. O empresário estava desaparecido desde segunda-feira (12). Os suspeitos são dois adolescentes, de 14 e 15 anos, e um jovem de 18 ...