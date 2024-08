Vida Urbana Cabeleireiro assassinado após falso encontro é enterrado nesta quinta-feira Últimas homenagens ao empresário Wanderson Menezes, de 34 anos, aconteceram no cemitério de Natividade

O corpo do cabeleireiro e empresário Wanderson Menezes, de 34 anos, morto com facadas e um tiro na cabeça após ser atraído para um encontro, foi enterrado no cemitério de Natividade, região sudeste do estado. O enterro aconteceu por volta das 8h desta quinta-feira (15). Segundo o irmão da vítima, Ernanny Pereira de Menezes, de 35 anos, o enterro do cabeleireiro aconte...