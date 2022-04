Vida Urbana Córrego Sussuapara passa a fluir pela galeria celular construída na NS-03; obra está 71% executada Obra realiza a substituição da antiga ponte que estava há mais de dois anos interditada devido aos problemas estruturais

A obra da galeria celular tripla na Avenida NS-03, em Palmas, segue para as etapas finais e o fluxo do córrego Sussuapara que tinha sido desviado para a substituição da ponte volta a passar por dentro da galeria. A obra tem 71,68% de seu projeto executado e realiza atualmente o reaterro da via e a construção da estrutura da etapa de drenagem pluvial. Segundo a Secr...