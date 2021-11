Vida Urbana Círio de Nazaré percorre igrejas e ruas da Capital com mensagem de esperança e fé; veja as fotos Imagem esteve em cidades em torno de Palmas nesta segunda e nesta terça-feira esteve em diferentes igrejas, antes de seguir em carreata até a Catedral

Religiosidade, esperança e fé acompanharam a carreata que percorreu as ruas da Capital com o Círio de Nazaré. A procissão de veículo ocorreu no final da tarde desta terça-feira, 16, para levar a imagem até a Catedral de Palmas, localizada na Praça dos Girassóis. A missa de encerramento será às 18h30 e poderá ser acompanhada pelo canal da Catedral no YouTube - confira no final da matéria a trans...