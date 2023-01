O labrador Daymon ficou conhecido na capital por 82 dias período em que a dona, Laísa Rossato, de 30 anos, mobilizou a família em diversas campanhas nas redes sociais, com a oferta R$ 2 mil de recompensa para quem o encontrasse. Ele desapareceu no dia 20 de outubro do ano passado e encontrado na terça-feira, 10, por uma mulher que fazia caminhada na Praça dos Girassóis, em Palmas.

O animal tem 5 anos e desapareceu na quadra 106 sul, após a dona trancar o portão de sua casa sem perceber que o cão havia saído. ”Eu estava sonolenta e fui guardar o carro, e ele estava dormindo, então achei que ele havia continuado dormindo, então ele saiu e eu não vi" disse.

Ele estava com uma coleira de corrente prata. A família fez diversas ações e até criaram um perfil no Instagram com o intuito de encontrar o animal. Uma das publicações oferecia a recompensa de R$ 2 mil para quem encontrasse o cachorro.

Laísa Rossato contou ao JTo que recebeu diversas ligações de pessoas que diziam ter encontrado o cachorro com as características de Daymon, porém quando ela chegava no local, não era.

Por isto, ao receber a ligação de uma mulher que havia encontrado o cão, ela ligou para uma tia para as duas verificarem o animal. "A mulher que encontrou o Daymon faz caminhada todos os dias na Praça dos Girassóis, durante aquela manhã, ela viu um labrador com as mesmas características e o chamou pelo nome Daymon, porque ela viu várias divulgações, aí ela chamou por ele, e ele o acompanhou. Em seguida ela o colocou dentro do carro e o levou para casa. Aí pela tarde ela me entregou ela no meu endereço”.

A alegria era tão grande ao perceber que o cachorro era realmente o dela que Laísa ficou em choque e precisou pedir à tia para acertar a recompensa. “Eu não consegui conversar. O Daymon também não deixava porque estava muito feliz”.