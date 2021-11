Vida Urbana Câncer de pênis leva a 400 mortes no Brasil por ano, em média, segundo pesquisa Homens com baixa escolaridade, casados e mais velhos estão entre as principais vítimas

A mortalidade por câncer de pênis no Brasil se manteve praticamente inalterada entre 2008 e 2018, segundo levantamento do hospital A.C.Camargo Câncer Center. A média anual é de 400 óbitos. As biópsias utilizadas para o diagnóstico da doença, no entanto, diminuíram, dificultando o sucesso do tratamento. Os pesquisadores do hospital analisaram dados de 2008 a 2018...