Vida Urbana Câmeras de segurança flagram ciclista furtando suplementos esportivos em uma academia na Capital Caso aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, 15, em um estabelecimento localizado na Quadra 606 sul

Imagens de um circuito de segurança de uma academia esportiva de Palmas mostram uma pessoa com um capacete de ciclista retirando produtos da prateleira do local, por volta de 1h35 desta quarta-feira, 15. O vídeo que circula na internet mostra o momento que o homem chega de bicicleta à loja, arromba a porta do estabelecimento, passa pela recepção e depois s...