Para analisar o desdobramento do cenário de pandemia de Covid-19 no Tocantins, compartilhar resultados de estudos e oferecer soluções a partir de uma abordagem científica e tecnológica, o governo do Estado decretou nessa segunda-feira, 6, a formação da Câmara Técnica de Apoio ao Comitê de Crise para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Covid-19.

Segundo o governo, a câmara será composta por profissionais técnicos especializados, pesquisadores e cientistas das áreas de saúde e de políticas públicas do Governo e também dos demais órgãos e poderes que integram o Comitê.

Participarão da Câmara agentes públicos que trabalham na Secretaria de Estado da Saúde (SES); na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins); e na Fundação de Apoio à Pesquisa do Tocantins (Fapt).

O governo do Estado desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia, em 11 de março, executou algumas ações de prevenção e combate à Covid-19. Dentre elas, a declaração do estado de calamidade pública, adiantamento das férias escolares, restrições da quantidade de passageiros em veículos de transportes e o fechamento de parques estaduais.

A partir do Decreto nº 6.080, no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa segunda-feira, 6, o governo também alterou a escolha dos representantes do Poder Executivo para composição do Comitê de Crise para a Prevenção, Monitoramento e Controle do novo Coronavírus. Com a nova publicação, também estão inclusos a Casa Civil; Procuradoria-Geral do Estado (PGE); e Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Anteriormente constavam Secretaria de Estado da Comunicação (Secom); da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc); do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/TO); e da Polícia Militar (PM/TO).

Criado pelo Decreto nº 6.064, de 12 de março de 2020, o Comitê tem o objetivo de, conforme o governo, formular estratégias, soluções e ações locais voltadas ao combate da disseminação da Covid-19, além de estabelecer meios de comunicação com os órgãos de saúde em todos os âmbitos e esferas, e com a sociedade local.

Também integram o Comitê a Assembleia Legislativa (AL/TO); Tribunal de Justiça (TJ/TO); Ministério Público Estadual (MPE); Tribunal de Contas do Estado (TCE); Defensoria Pública do Estado (DPE); Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria da República no Tocantins (PR/TO); Polícia Federal (PF), por meio da Superintendência do Tocantins; Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio da Superintendência do Tocantins; Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial Araguaia Tocantins; Exército Brasileiro, por meio do Comando do 22º Batalhão de Infantaria - Tocantins; e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).