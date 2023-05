Vida Urbana Câmara Municipal promulga lei que concede título de Cidadã Palmense à prefeita Cinthia Ribeiro Lei aprovada em março foi publicada no Diário Oficial do Município de terça-feira, 2

A Câmara Municipal de Palmas promulgou nesta terça-feira, 2, a lei que concede o título de cidadã palmense à prefeita de Palmas Cinthia Alves Caetano Ribeiro (PSDB). Cinthia é natural de Anápolis (GO). A lei está publicada no Diário Oficial do Município de terça-feira, em ato assinado pelo presidente Folha (PSDB), a 1ª secretária Solange Duailibe (PT) e 2° secret...