Câmara de Palmas convoca audiência pública de prestação de contas da Saúde para a próxima terça

Para a apresentação do Relatório de Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 2021, sobre as Ações e os Serviços de Saúde da Gestão dos Programas do Sistema Único de Saúde (SUS), a Câmara de Palmas realiza na próxima terça-feira, 25, uma audiência pública. O ato, que deve necessariamente, ocorrer no plenário da Câmara Municipal de Palmas, como também os ritos pertin...