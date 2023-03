Redação Jornal do Tocantins

Parlamentares da Câmara Municipal de Palmas aprovaram nesta quarta-feira, 1º, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar e investigar o contrato entre a BRK Ambiental e a prefeitura de Palmas, para fornecimento de água e coleta de esgoto.

O requerimento, apresentado pelo vereador Eudis Asssis (PSDB), na sessão ordinária desta quarta-feira, contou com a assinatura de 13 parlamentares.

Serão alvos das comissão possíveis irregularidades no contrato de concessão para a exploração dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário e seus aditivos entre a prefeitura e BRK. A CPI será composta por cinco vereadores e terá prazo de 180 dias.

No mesmo dia, em sessão extraordinária, os líderes dos blocos parlamentares indicaram os membros que deverão compor a comissão. O presidente da casa encaminhou as indicações ao departamento legislativo da casa para as providências necessárias.

O bloco dos partidos PSD, União Brasil, Solidariedade indicou como membros titulares os vereadores Rubens Uchôa (União) e Rogério Freitas (PSD) e como suplentes Pedro Cardoso (União) e Marilon Barbosa (União).

Bloco formado pelos partidos Republicanos, Podemos, PSB, PT, PTB, Federação PSDB/Cidadania e o vereador Nego (sem partido) indicou como membros titulares os vereadores Eudes Assis (PSDB), Solange Duailibe (PT) e Nego (Sem Partido) e como suplentes Júnior Brasão (PSB), Josmundo (Podemos) e Daniel Nascimento.

A redação procurou a BRK Ambiental para comentar a criação da CPI e aguarda retorno.