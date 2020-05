Vida Urbana Câmara aprova projeto que cria indenização a trabalhadores da saúde incapacitados pela Covid-19 Proposta pagará R$ 50 mil para os profissionais da saúde que, atuando no combate à pandemia, foram infectados e ficaram permanentemente incapacitados; projeto agora será encaminhado para o Senado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 21, projeto que estabelece o pagamento de uma indenização no valor de R$ 50 mil a profissionais de saúde que, atuando no combate à pandemia, se infectaram com o novo coronavírus e ficaram permanentemente incapacitados. A proposta será agora encaminhada ao Senado. Câmara e Senado já haviam aprova...