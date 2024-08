O Yuan Pro, o novo SUV 100% elétrico da BYD, será apresentado oficialmente no próximo dia 5 de setembro, em São Paulo. Ele é menor e mais barato que o Yuan Plus

Mas, já é possível realizar a pré-compra com direito a um ano de seguro grátis. Além disso, o comprador vai receber um carregador wallbox de 7kWh de cortesia.

Conhecido na China como Yuan Up, o Yuan Pro é um modelo abaixo do Yuan Plus. O preço deverá ficar acima do Dolphin GS, mas pode ficar próximo do Dolphin Plus, atualmente vendido por R$ 184.800.

O Yuan Pro mede 4,31 metros de comprimento, 1,83 m de largura, 1,67 de altura e tem um entre-eixos de 2,62 m. São 2 centímetros a mais de comprimento e 8 cm a menos entre-eixos. Ele é apelidado de “SUV do Dolphin”, por compartilhar a plataforma e alguns elementos de design como as lanternas.

Na China, o SUV tem bateria de 45 kWh e um motor elétrico, que entrega bons 177 cv de potência. Com esse conjunto, vai de zero a 100 km/h em 7,9 segundos e tem autonomia de 401 quilômetros no ciclo chinês CLTC.

A BYD também deverá lançar a picape híbrida Shark até outubro.