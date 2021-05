Vida Urbana Butantan entrega mais 1 milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira (12) Com o carregamento, o Butantan completa as 46 milhões de doses previstas no 1º contrato firmado com o governo federal

O Butantan entrega nesta quarta-feira (12) mais 1 milhão de doses da CoronaVac, vacina contra Covid-19 produzida pelo Instituto em parceria com o laboratório Sinovac, ao Ministério da Saúde. Com o carregamento, o Butantan completa as 46 milhões de doses previstas no 1º contrato firmado com o governo federal. As entregas começaram a ser feitas em 17 de janei...