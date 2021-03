Vida Urbana Butantan anuncia primeira vacina 100% brasileira contra a covid, a ButanVac O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, anunciaram a produção nesta sexta-feira

O Instituto Butantan desenvolveu uma vacina contra a Covid-19, a ButanVac. Essa é a primeira vacina brasileira contra a covid-19. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, anunciaram a produção nesta sexta-feira (26). A ButanVac foi produzida inteiramente por cientistas do instituto. As etapas em lab...