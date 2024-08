Vida Urbana Buscas por idoso desaparecido em fazenda continuam na região do Cantão Bombeiros procuram pistas de locais em que idoso possa ter se abrigado na mata. Jorge Almeida Basílio, de 74 anos, desapareceu no dia 2 de agosto enquanto cuidava do gado

As buscas por Jorge Almeida Basílio, de 74 anos, entraram no sexto dia. Ele desapareceu na fazenda dele na região do Cantão, em Caseara. Os bombeiros continuam no local à procura de possíveis pontos onde o idoso possa ter se abrigado na mata. No final da tarde de quarta-feira (7), uma equipe de civis relatou ter encontrado indícios de uma possível dormida na região....