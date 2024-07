Vida Urbana Buscas por homem desaparecido em Lagoa da Confusão são encerradas e Polícia Civil assume o caso Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que já ouviu os trabalhadores da fazenda e os filhos do caseiro e prossegue com a investigação para localizar Antônio Sampaio Rodrigues

As buscas por Antônio Sampaio Rodrigues, de 61 anos, foram encerradas pelo Corpo de Bombeiros Militar(CBM) nesta quarta-feira (3). O homem desapareceu na tarde de domingo (30) após entrar em rio no município da Lagoa da Confusão, região sudoeste do estado. Conforme informações dos bombeiros, foram realizadas buscas intensivas na região, porém não foram encontrados sinais...