Buscas por adolescente que desapareceu em rio seguem pelo terceiro dia em Miranorte

As buscas por Ivan Gabriel Miranda Silva, de 16 anos, que desapareceu no rio Providência, em Miranorte, seguem pelo terceiro dia seguido nesta segunda-feira, 10. O rio fica na zona rural da cidade às margens da BR-153. O adolescente desapareceu quando brincava com amigos na sexta-feira, 7, e saltou da ponte. Conforme o Corpo de Bombeiros, Silva chegou a nadar cerca de 500 metros....