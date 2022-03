Vida Urbana Busão oferecerá atendimentos de Saúde para moradores do Recanto das Araras neste sábado, 26 Ação na Capital será das 8 às 16 horas, com administração de vacinas, atendimento médico, aferição de pressão e verificação de glicemia

Os moradores do Recanto das Araras II e bairros próximos poderão buscar atendimentos básicos de saúde neste sábado, 24, das 8 até às 16 horas, através do projeto ‘Mais Saúde’. Durante a ação, o Busão ficará estacionado na Alameda 24, quadra 25, lote 22 do setor, para realizar a administração de doses de imunizantes contra a Covid-19 e demais vacinas de rotina. No mesmo l...