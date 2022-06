Vida Urbana Busão leva imunização para o Arraiá da Capital e Praça dos Girassóis neste fim de semana População poderá se vacinar contra a Covid-19, gripe e a tríplice viral

Neste sábado, 25, das 19h às 22h, o 'Busão do Mais Saúde’ estará no Arraiá da Capital, que acontece no estacionamento do Estádio Nilton Santos. No domingo, 26, a unidade móvel estará na Praça dos Girassóis, no entorno do Memorial Coluna Prestes, das 16h às 19h, durante a realização da Parada LGBTQIA+. Em seguida, o veículo se deslocará novamente para o Arraiá da Cap...