Vida Urbana ‘Busão’ leva imunização para a Praça dos Girassóis e Parque dos Povos Indígenas nesta quinta, 30 População poderá se vacinar contra a Covid-19 e Influenza

O ‘Busão do Mais Saúde’ estaciona nesta quinta-feira, 30, de 8h30 às 17h30, na Praça dos Girassóis, em frente a Secretaria de Saúde do Tocantins (SES). Em seguida, a unidade móvel se desloca para o Parque dos Povos Indígenas, das 18h às 20h. O atendimento no Busão é feito por ordem de chegada e é necessário apresentar o cartão de vacinação, do Sistema Único de Saú...