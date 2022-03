Vida Urbana "Busão Itinerante" leva vacinação contra Covid-19 na Teotônio Segurado nesta quinta-feira Semus orienta que para receber a vacina no Busão não é necessário agendamento prévio, mas as pessoas devem apresentar documentos pessoais

A estratégia utilizada pela Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) para ampliar o acesso da população às vacinas contra a Covid-19 tem sido levar a unidade de atendimento móvel “Busão Itinerante” a vários pontos da Capital. Quinta-feira, dia 24, a ação se concentrará na Avenida Teotônio Segurado, nas proximidades do estacionamento do Banco do Brasil, das 14 à...