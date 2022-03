Vida Urbana Busão e Unidades de Saúde oferecem vacina contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira Segundo a Semus, para ser vacinado durante a ação basta comparecer no local portando documentos pessoais (CPF e RG) e o cartão de vacina

Trabalhadores e moradores das quadras Arses 112 e 122, antigas 1.106 e 1.206 Sul, e pessoas podem se vacinar contra a Covid-19 ou colocar o esquema vacinal em dia no ‘Busão do Mais Saúde’. O veículo estará estacionado nesta quinta-feira, 3, das 8 às 12 horas, na Avenida LO-27, entre as duas quadras, e em frente à Farmácia Biovida. Denominada Comércio Vacinado, a ação é...