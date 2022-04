Vida Urbana Busão do Mais Saúde realiza ação de vacina contra a Covid-19 neste domingo de Páscoa Atendimento será das 14 às 19 horas no Sindicato Rural de Palmas

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas realiza uma ação de administração das vacinas no Busão do Mais Saúde neste domingo, 17. O veículo ficará estacionado no Sindicato Rural de Palmas, que recebe a programação do Expo Grau. O atendimento será das 14 às 19 horas. A vacinação em Palmas está suspensa desde a quinta-feira, 14, devido ao ponto facult...