Vida Urbana Bruno Teixeira, acusado de ter mandado matar empresário Elvisley, terá 1ª audiência em fevereiro Será a primeira audiência de instrução do caso com o réu, a partir das 14 horas do dia 3 de fevereiro, por videoconferência

​O juiz Cledson José Dias Nunes, da 1ª Vara Criminal de Palmas, designou a primeira audiência criminal do empresário Bruno Teixeira da Cunha, 55 anos. Será no dia 3 de fevereiro de 2022, às 14 horas, pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça. A audiência é para instrução da ação criminal em que o Ministério Público do Tocantins acusa Bruno Cunha de ter...