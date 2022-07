Vida Urbana BRK vai à justiça para anular multa de R$ de 258 mil aplicada pelo Naturatins Multa é de 2016 por funcionamento do sistema de esgoto de Luzimangues sem licença ambiental, o que a empresa nega

A BRK ingressou com uma ação judicial nesta segunda-feira, 11, para anular uma multa aplicada pelo Naturatins que passa de R$ 258,8 mil, em valores atualizados e inscritos na dívida ativa do estado. A multa é de 2016 aplicada pelo órgão ambiental em razão da falta de licença ambiental que autorizasse o funcionamento do sistema de tratamento de esgo...